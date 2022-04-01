İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı - Haberler

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İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Genel
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İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı Kırıkkale'de korona virüsü kısıtlamaları nedeniyle iki yıl verilen aranın ardından teravih namazı camilerde bu yıl cemaatle kılındı.

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüsü kısıtlamaları nedeniyle iki yıl verilen aranın ardından teravih namazı camilerde bu yıl cemaatle kılındı.

Kırıkkale'de korona virüsü salgının hafiflemesiyle iki yıldır camilerde kılınamayan teravih namazları kılınmaya başlandı. Yatsı ezanının okunmasıyla, camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Kırıkkale Belediyesi namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan aynının vatandaşlarla bir araya gelindiği önemli ibadetlerden birisi olduğunu söyledi. Saygılı, "Allah'ıma şükürler olsun rabbim bugünleri gösterdi. Herkes özledi bütün vatandaşlarımızın ilgisini görüyorsunuz. Rabbim inşallah bizi bir defa daha kapatmaz. Burada bütün cemaatimizle bütün hemşerilerimizle birlikte bu Ramazan'ı geçiririz. Teravihte Ramazan'ın olmazsa olmazlarından. Bizim keyifle zevkle vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz önemli ibadetlerimizden birisi. Tüm hemşerilerimizin Ramazan'ı şerifini kutluyorum. Rabbim hayırlı bir şekilde geçirmeyi nasip etsin" dedi.

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İki yıl aradan sonra camilerde teravih heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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