İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendiERZURUM Erzurum'da dağlık bir alanda görüntülenen şahin gökyüzünde çiftiyle beraber dans etti. İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi ERZURUM Erzurum'da dağlık bir alanda görüntülenen şahin gökyüzünde çiftiyle beraber dans etti. İki şahinin gökyüzünde süzüldüğü anlar kameralara yansıdı. Erzurum'un Nenehatun kırsalında yol kenarında görüntülenen şahin daha sonra uçarak gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde ortaya bir şahin daha çıkarken, şahinlerin gökyüzündeki dansı güzel görüntüler ortaya çıkarttı. İki şahinin gökyüzünde süzülerek yaptığı hareketler kameralara yansıdı. Genel İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo Erzurum Genel Haberler

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