Antalya'nın Manavgaty ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

- İki otomobilin çarpıştığı ve 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgaty ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; dün Alanya- Manavgat D-400 Karayolu Sülek kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Y., idaresindeki 07 JD 270 plakalı Tofaş Kartal model otomobile, Sülek kavşağında U dönüşü yaptığı sırada, Alanya'ya yönüne giden Talha Ö'nün kullandığı 07 BCU 134 plakalı otomobi çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüleri Talha Ö., ve Mustafa Y., ile, otomobillerde yolcu olarak bulunan Murat A, Selim K.,, Ayşe Y., ve Gülsüm K., yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.