Kahramanmaraş'ta meydana gelen kaza sonucu 2 otomobil çarpıştı ve 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne kaydedildi.

İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i bebek 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 otomobil çarpışması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi D825 karayolunda meydana geldi. K.Ç. sevk ve idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, F.F.'nin sev ve idaresindeki 34 KD 5267 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri F.F., D.L., E.E.Ç., P.Ö. ve 9 aylık bebek D.Ç. yaralanırken, bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza KGYS tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülürken, kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların yaralıları araçlardan çıkartmaya çalıştığı da kayıt altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili tahkikatını sürdürüyor.