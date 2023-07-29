İki haftadır alev alev yanan Rodos Adası'nın son hali içler acısı

Yunanistan'ın turistik adası Rodos, son iki haftadır devam eden yangınlar sonucunda büyük zarar gördü. Adanın son hali, yerli ve yabancı turistlerin içini acıtıyor. Yangınlar, adanın doğal güzelliklerini ciddi oranda tahrip etti.

Yaz aylarının gelişi ile birlikte birçok bölgede orman yangınları baş gösterdi. Türkiye dahil birçok ülke şu sıralar orman yangınları ile mücadele ediyor. Mücadele eden ülkelerden biri de komşu ülke Yunanistan... 17 Temmuz tarihinde Rodos Adası'nda başlayan ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, 2 haftanın sonunda geride çok acı manzaralar bıraktı.

KOŞULLAR İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Yunanistan'da günlerdir etkili olan orman yangınlarında bazı bölgelerde durumun son 24 saatte daha iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki çıkan şiddetli yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ancak bugünden itibaren koşulların iyileşmeye başladığı bildirildi.

"ALARM DURUMUNDA OLMADIĞIMIZ İLK GÜN"

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 15 günlük aşırı sıcak hava nedeniyle ülkede 600'den fazla yangının çıktığını söyleyerek "10 günlük bir sürenin ardından bugün alarm durumunda olmadığımız ilk gün" dedi.

50 BİN ZEYTİN AĞACI ARTIK YOK

Ülke genelindeki yangınların çoğu kontrol altına alınmış olsa da itfaiye ekipleri, rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceğinden endişe duyuyor. Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.