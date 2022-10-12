Iker Casillas kimdir, kaç yaşında? Iker Casillas sevgilisi var mı, nereli? Iker Casillas hayatı ve biyografisi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımdan sonra magazin gündeminde konuşulmaya başlanan Iker Casillas'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Iker Casillas kimdir, kaç yaşında? Iker Casillas nereli? Iker Casillas hayatı ve biyografisi nedir? Iker Casillas sevgilisi var mı, evli mi, çocuğu var mı?

Özel hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra hayatı merak edilen Iker Casillas'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Iker Casillas kimdir, kaç yaşında? Iker Casillas sevgilisi var mı, evli mi, çocuğu var mı? Iker Casillas nereli? Iker Casillas hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

IKER CASILLAS KİMDİR?

Tam adıyla Iker Casillas Fernández 20 Mayıs 1981'de Madrid'de doğdu. 41 yaşındaki İspanyol eski millî kaleci, iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir. 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir.

2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur.

Tecrübeli oyuncu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında 17 Mayıs 2019 tarihinde profesyonel futbol hayatına ara verdiğini belirtmiştir.

IKER CASILLAS ÖZEL HAYATI - CASILLAS'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Casillas, 2004 ve 2008 yılları arasında güzellik yarışması birincisi Eva González ile çıkmıştı. Casillas, 2009'dan beri spor gazetecisi Sara Carbonero ile ilişki içindedir. Oğulları Martín, 3 Ocak 2014 tarihinde Madrid'de doğdu. Kasım 2015'te çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da Sara, çiftin ikinci çocuğu Lucas'ı doğurdu.

1 Mayıs 2019'da, Porto'nun sabah antrenman seansı sırasında, Casillas, kulübünün antrenman sahasında kalp krizi geçirdikten sonra, hastaneye kaldırıldı. Casillas, gecenin ilerleyen saatlerinde durumu düzeldi ve Twitter'dan aldığı destek için teşekkür ettiği bir bildiri yayınladı. O ayın sonunda karısının kanserden muzdarip olduğu açıklandı.

Móstoles'deki bir cadde, şerefine Avenida de Iker Casillas olarak değiştirildi. 9 Ekim 2022'de Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile eşcinsel olduğunu ilan etti.

2011 yılında, Casillas, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne Şerefiye Elçisi olarak atandı. Fundación Iker Casillas adlı kendine ait bir vakfı vardır.

IKER CASILLAS KARİYERİ

Real Madrid

Casillas kariyerine 1990-91 sezonunda amatör olarak Real Madrid'in altyapısında başladı. 1997-1998 sezonunda 27 Kasım 1997'de 16 yaşındayken bir Şampiyonlar Ligi maçı olan Rosenborg maçında A takım kadrosuna girdi. Fakat takımda Alman Bodo Illgner 1. kaleci, Santiago Cañizares ise 2. kaleciydi. Casillas da 3. kaleci olarak zaman zaman takımda kendine yer buluyordu. Real Madrid o sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2 sezon sonra 1999-2000 sezonunda Real Madrid bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalindeydi ve rakip bir başka İspanyol kulübü Valencia idi. Geçen finalde takımın birinci kalecisi olan Illgner yedekte, 2. kaleci Cañizares ise, Valencia'nın kalesindeydi. Casillas ise Real Madrid'in kalesindeydi. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen en genç kaleci oldu ve Real Madrid bu maçı 3-0 kazandı.

Yine 2 sezon sonra 2001-2002 sezonunda Real Madrid'e Figo, Zidane gibi oyuncular katılmış ve takım çok rahat Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıştı. Rakip Alman Bayer 04 Leverkusen idi. Fakat Casillas kaleyi César Sánchez'e kaptırmıştı. Cesar 68. dakikada sakatlanınca kaleye 20 yaşındaki Casillas geçti. Casillas o maçta mükemmel kurtarışlar yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Casillas Bayer 04 Leverkusen ile yaptıkları Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'deydi. Casillas'ın katkısıyla da Real Madrid maçı 2-1 kazandı ve Casillas o maçtan itibaren 1 numaralı formasını korudu.

2007-08 sezonu Casillas için çok verimli oldu. O sezon Real Madrid'in La Liga şampiyonu olmasına katkısı oldu. 36 maçta sadece 32 gol yiyerek Ricardo Zamora Ödülü'nü aldı. 14 Şubat 2008 tarihinde Casillas 2017'ye kadar süren bir sözleşme imzaladı. Gösterdiği performansla ikinci kez UEFA Yılın Takımı'na seçildi.

Şubat 2009'da Casillas 454 maçta oynayarak Paco Buyo'nun rekorunu egale etti. 28 yaşında Real Madrid'in en çok maçta forma giyen kalecisi oldu. 2009 yaz transfer döneminde bazı İspanyol basınında çıkan haberlerde Manchester City'nin 129 milyon poundluk rekor bir transfer teklifi yaptığı söyleniyordu. Ancak kulüp böyle bir teklifin yapılmadığı söylerek iddiaları yalanladı.Robson, James (3 Aralık 2008). "City deny Casillas bid". Manchester Evening News. Erişim tarihi: 20 Ekim 2010. Daha önce de diğer Premier League takımları da Casillas için görüşmeler yapmıştı ama Casillas'ın çocukluk kulübünü bırakmaya niyetli olmadığı belirtilmişti.

2009-10 sezonunda 4 Ekim'de yapılan Sevilla maçındaki performansından sonra İngiliz millî kaleci Gordon Banks, İspanyol kaleci için "Casillas'ın refleksleri inanılmaz. Eğer böyle oynamaya devam ederse futbol tarihinin en iyi kalecilerden biri olacaktır." yorumunu yaptı. Europa Press Casillas'ın 2010 yılı boyunca en popüler 2. sporcu olduğunu belirtti.

2011-12 sezonunda Casillas IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi ödülünü dördüncü kez alan tek kaleci oldu.

Casillas Real Madrid ile 600. maçına 22 Ocak 2012 tarihinde 4-1 yendikleri Athletic Bilbao maçında çıktı.

2 Mayıs 2012 tarihinde Casillas 3-0 yendikleri Bilbao maçıyla Real Madrid kaptanı olarak beşinci kez La Liga şampiyonluğu gördü. Ağustos'ta 3 lig şampiyonluğu, Copa del Rey ve Süper Kupa kazanan İspanyol kaptan oldu. Takım'da 16 yıl geçirmiştir.

FC Porto

11 Temmuz 2015 tarihinde Portekiz takımı olan Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalamış ve uzun yıllar süren Real Madrid macerasını noktalamıştır.

Temmuz 2019'da, iki ay önceki geçirdiği kalp krizi sonrasında, Casillas tekrar antrenmanlara döndü. O ayın ilerleyen zamanlarında Porto, toparlanmaya devam ederken kendisine kulüpte antrenör olarak rol verildiğini açıkladı. Ağustos ayında Porto'nun kadrosunda 2019–20 sezonu seçildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Casillas'ın oynadığı ilk millî takımı 17 yaş altı oldu. 16 yaşındayken Mısır'daki 1997 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda İspanya kadrosunda yer alan en genç oyuncu oldu. Daha sonra 17 yaş altı millî takımının kaptanı oldu. İki yıl sonra FIFA Dünya Genç Şampiyonası ve UEFA-CAF Meridyen Kupası'nı kazanan takımda yer aldı. Başlangıçta ikinci kaleci olarak tercih etse de çok çalışarak birinci kaleci oldu.

Casillas a millî takım ile ilk maçına 19 yaşındayken 3 Haziran 2000 tarihinde İsveç karşısında çıktı. Casillas Euro 2000'de yedek kaleci oldu ancak hiçbir maçta forma şansı bulamadı. Başlangıçta Santiago Cañizares'in yedeği olarak 2002 Dünya Kupası'nda kadroda yer aldı. Cañizares sakatlığı yüzünden kadrodan çekilmek zorunda kalınca Casillas birinci kaleci oldu. 21 yaşında turnuvanın en genç kalecilerinden biri oldu. Son 16 turunda İrlanda ile yaptıkları maçta iki penaltı kurtararak maça damga vurdu. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore ile yaptıkları çeyrek final maçında yaptığı kurtarışlardan biri tüm zamanların en iyi 10 kurtarışı olarak FIFA tarafından onaylandı.

Casillas Euro 2004 elemeleri grubundaki sekiz maçta da forma giydi ve sadece dört gol yedi. Play-offtaki rakibi Norveç ile yaptıkları ikinci ayak maçında gol yemedi. İspanya böylece Euro 2004'te yer aldı. 2006 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya iki takım arkadaşı kaptan olarak forma giydi. Ama Zidanelı Fransa 3-1 yendi ve tur atladı.

Euro 2008 kadrosundan takım arkadaşı Raúl'ün çıkarılmasıyla kaptanlığı devraldı. Euro 2008 D Grubu'ndaki ilk iki maç olan Rusya ve İsveç maçlarında oynadıktan sonra dinlendirildi ve ikinci kaleci Pepe Reina Yunanistan maçında forma giydi. Casillas 22 Haziran'da İtalya ile yaptıkları çeyrek final maçında Antonio Di Natale ve Daniele De Rossi'nin penaltılarını kurtardı ve 4-2'lik galibiyete katkıda bulundu. İspanya 29 Haziran'da finalde Almanya'yı 1-0 yenerek Avrupa Şampiyonluğu gördü. Casillas turnuvada gruplardaki İsveç maçında Zlatan Ibrahimovic'ten yediği golden sonra kalesinde gol görmedi. 29 Haziran 2008 tarihinde Casillas Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını aldıkları Almanya maçında kaptanlık yaptı.

Ekim 2008'de Casillas ve yedeği Pepe Reina uzun süre gol yemeyerek rekor kırdı. 710 dakika gol yemeyerek Andoni Zubizarreta ve Paco Buyo'yu geçerek en uzun süre gol yemeyen İspanyol kaleci oldular. Wesley Sonck'un 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki Belçika maçında attığı golle bu süre sona erdi.

Casillas 2008'de Ballon d'Or'da en yüksek derece alan kaleci oldu. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve takım arkadaşı Fernando Torres'den sonra dördüncü oldu. Ayrıca aynı yılda Casillas IFFHS tarafından Dünya'nın En İyi Kalecisi seçildi. Ayrıca Oliver Kahn'ı geçerek tüm zamanların sıralamasında en iyi üçüncü kaleci oldu.

5 Eylül 2009 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde 5-0 yendikleri Belçika maçında Casillas Andoni Zubizarreta'nın 56 maçlık gol yemediği maç sayısı rekorunu egale etti. Sonraki Estonya maçında ise gol yemeyerek Zubizarreta'nın millî takımdaki rekorunu kırdı. (Ayrıca Zubizarreta 126. maçtan sonra emekli olurken, Casillas bu rekoru 98. maçında kırdı). İki ay sonra Casillas 100. Millî maçına Arjantin ile yaptıkları hazırlık maçında çıktı. Daha önce İspanya futbol tarihinde üç futbolcu 100. Millî maçına çıkmıştı.

11 Temmuz 2010 tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı aldıkları maçta kaptanlık pazubandını taktı. O maçta Hollanda'yı 1-0 yendiler. Böylece Dünya Kupası'nı kazanan üçüncü kaptan kaleci oldu (1934'te Gianpiero Combi ve 1982'de Dino Zoff ile beraber). Turnuvanın sonunda Altın Eldiven ödülünü aldı. Güney Afrika'da beş maçta gol yemedi. sadece iki gol yiyen Casillas Paraguay ile yaptıkları yarı final maçında bir penaltı kurtardı.

15 Kasım 2011 tarihinde Casillas Kosta Rika'yla 2-2 berabere kaldıkları maçta İspanya'nın en çok maçta forma giyen oyuncusu oldu ve Andoni Zubizarreta'nın rekorunu kırdı.

29 Şubat 2012 tarihinde Venezuela'yı 5-0 yendikleri maçta, Casillas Edwin van der Sar'ın 72 millî maçta gol yememe rekorunu egale etti. 30 Mayıs'ta Güney Kore'yi 4-1 yendikleri maçta Pepe Reina'nın yerine 82. dakikada oyuna girdi. 95 maçta millî galibiyet görmüş oldu ve başka bir rekor kırdı. 6 Haziran'da Çin'i 1-0 yendikleri maçta Casillas 74 millî maçta gol yememe rekoru kırdı.

1 Haziran 2012 tarihinde Iker Casillas 100 millî maç kazanan ilk oyuncu oldu. Avrupa Şampiyonasında 509 dakika gol yemeyerek Dino Zoff'un uzun süredir kırılmayan 494 dakikalık rekorunu kırdı.