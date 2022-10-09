Iker Casillas kimdir, kaç yaşında? Iker Casillas hangi takımda oynuyor? Iker Casillas biyografisi!

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IKER CASİLLAS KİMDİR?

Iker Casillas İspanyol kaleci. Şu anda Real Madrid'de oynamaktadır. Tam adı Iker Casillas Fernández olan futbolcu, 20 Mayıs 1981'de Madrid'in Móstoles semtinde doğdu.

Yaklaşık 6 senedir İspanyol model Eva Gonzalez ile birliktedirler.İker aynı zamanda Real Madrid ve İspanya milli takımında oynadığı muazzam futbolla 2008 yılının en iyi kalecisi seçilmiştir.Lakabı türkçe aziz(mesih) anlamına gelen Querido'dur.

İker Casillas İspanya milli takımıyla çıktığı 93 maçın 44'ünde gol yemeyerek kırılması zor bir rekora imza atmıştır.İker Casillas İspanyanın Real Madride yakınlığı ile bilinen gazetesi olan Marcanın yaptığı ankette Real Madrid'de kalmasını istediğiniz oyuncu anketinde %94 oy alarak Real madrid taraftarıda kendisini ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar çok bağlı olduğunu göstermişlerdir.Aynı zamanda İker Casillas'ın doğduğu kent olan Móstoles'de bir mahalleye annesinin adını vererek ülke olarakta İker'e bağlılıklarını göstermişlerdir.

İker Casillas Real Madrid formasını giydiği ilk maç olan Bayer Leverkusenle oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını hayatımın en güzel anlarıydı diye nitelendirmiştir.İker o maça İspanyol kaleci César Sánchez Domínguez'in sakatlanmasıyla girmiş ve çok kritik kurtarışlar yapmıştır.

İker İffhs'nin yaptığı tüm zamanların en iyi kalecisi sıralamasında 3.sırada bulunmaktadır.İker yaklaşık 10 gün önce kendisiyle yapılan röportajda kendisine sorulan Cristiano Ronaldo ve Kaka'nın Madrid'e astronomik değerlerle transferlerinin bir seneden beri tüm dünya basınında yazılıp çizilmesini 'garip' olarak ifade etti.

İspanyol Milli kalecinin The Sun gazetesinde çıkan röportajında, "Ronaldo ve Kaka çok büyük futbolcular fakat bizim takım olarak böyle büyük isimlerden çok Barcelona'yla her alanda yarışabileceğimiz bir kadro oluşturulması gerekiyor. Bir futbolcu herşeyi değiştiremez. Eğer böyle büyük paralar ödenecekse de, bu oyuncular bu fiyatları hak ettiği için ödenecektir." diyerek haklı bir yorum yapmıştır.

İker ligde oynanan Getafe mücadelesinde takım arkadaşı olan Pepe'nin rakibine yaptığı penaltı ve ardından yaptığı hareketlere şu şekilde tepki gösterdi İker maç esnasında yerde yatan Getafeli oyuncuyu tekmelemesinin Real Madrid forması giyen bir futbolcuya yakışmayan bir hareket olduğunu belirterek ne kadar centilmen ve profesyonel bir futbolcu olduğunu göstermiştir.

İker'in İspanya Milli takımından arkadaşı ve aynı zamanda rakibi olan Pepe Reina "O şüphesiz 2008'in en iyi kalecisiydi. Casillas, dünyanın en iyisi diyebilirim, ama iyi kaleciler arasında fazla da bir fark yoktur." dedi.İker Casillas 2007 yılında ellerini 7,5 milyon euro'ya sigortalatmıştır.

İker Casillas'ın aynı zamanda İspanyanın en ünlü müzesinde bir heykelide bulunmaktadır.Real Madridle sözleşmesini 2017 yılına kadar uzatmıştır.İker kendisine yöneltilen bir soruda çok yüksek bir teklif gelirse Real'den ayrılırmısın sorusuna Ben çocukluğumdan beri Real Madrid taraftarıyım ve hayellerimin kulübündeyim asla aklımdan Real'den ayrılmak gibi birşey geçmedi ben burada kalmak istiyorum ve hatta futbolu bıraktıktan sonra yine kulübün bünyesinde kalmak istiyorum diye cevap vererek iyi bir vefa örneği göstermiştir.Bu sözünüde lafta değil gerçektede göstermiştir Manchester City'nin geçen sezon kendisine yaptığı 250 milyon Euroluk teklifi reddetmiştir.

1998 - 1999 sezonundan bu yana, Real Madrid C takımında 26, B takımında 4 ve A takımında 347 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, İspanya Milli Takım kalesini de 93 kez korudu.(15.06.2009)itibariyle.

Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Iker Casillas, Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu, İspanya Genç Milli Takım'ı ile de Dünya Gençler Şampiyonluğu yaşadı.Euro 2008 finallerinde de İspanya kalesini korumuş ve kaptanlığını yapmış olan İker İspanya ile Avrupa şampiyonluğu kazanmıştır.