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İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE maçı ne zaman? İkas Eyüpspor- Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE maçı ne zaman? İkas Eyüpspor- Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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Futbol severlerin merakla beklediği İKAS Eyüpspor - Göztepe maçının tarihi ve saati belli oldu. Maçın şifresiz olup olmadığı merak ediliyor. Maçın detayları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor. Peki, İKAS Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman? İkas Eyüpspor- Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Futbol severlerin heyecanla beklediği İKAS Eyüpspor - Göztepe maçı için geri sayım başladı. Bu önemli karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Peki, futbolseverler bu maçı nasıl takip edebilecek? Maçın şifresiz olup olmadığı da merak ediliyor. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde!

MAÇ DETATLARI

Maç Tarihi: 19 Ekim

Maç Saati: 19.00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakem: Turgut Doman

İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul'da Göztepe ile karşılaşacak.

İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE maçı ne zaman? İkas Eyüpspor- Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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