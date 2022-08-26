İnsanlar tarafında sıkça merak edilen sorulardan bir tanesi "İkametgah nereden alınır?" Sorusu oluyor. İkametgah nereden alınır? Sorusunu bu yazımızda sizler için anlattık. Peki İkametgah nereden alınır? İkametgah nerelerden alınıyor? E-Devlet üzerinden İkametgah alınıyor mu?

Birçok kişi farklı amaçlar için ikametgah belgesine ihtiyaç duyabilmektedir. Farklı kurum veya kuruluşlar tarafından ikametgah belgesi istenmektedir. Bu yüzden vatandaşlar "İkametgah nereden alınır?" Sorusunu merak etmektedir. Peki İkametgah nereden alınır? İkametgah nerelerden alınıyor? E-Devlet üzerinden İkametgah alınıyor mu?

İKAMETGAH NEREDEN ALINIR?

İkametgah belgesine ihtiyaç duyan vatandaşlar e-Devler sistemi üzerinden ikametgah belgesi alabilmektedirler. E-Devlet sistemi üzerinden ikametgah belgesi almak isteyen vatandaşlar aşağıda yer alan adımları takip ederek ikametgah belgelerini alabilmektedirler.