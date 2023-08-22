III. Haçlı Seferi'ne katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru!

22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (III. Haçlı Seferi'ne katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! III. Haçlı Seferi'ne katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 AĞUSTOS SALI 200 BİN LİRALIK SORUSU

III. Haçlı Seferi'ne katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk olan vergi toplanmıştır?

A-) Avusturya Dükü V. Leopold

B-) Selahaddin Eyyubi

C-) Fransa Kralı I. Fransuva

D-) Şarlken

Doğru Cevap : -