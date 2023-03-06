Gündemin öne çıkan terimlerden biri olan İhtilal ne demek? TDK İhtilal anlamı nedir? merak ediliyor Peki, İhtilal nedir? Türk Dil Kurumuna göre İhtilal anlamı ne?

İhtilal ne demek? Gündemin öne çıkan terimlerden biri olan İhtilal ne demek? TDK İhtilal anlamı nedir? merak ediliyor Peki, İhtilal nedir? Türk Dil Kurumuna göre İhtilal anlamı ne? Detaylar...

İHTİLAL NE DEMEK?

İhtilal, bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketidir.