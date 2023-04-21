Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İhsan Yüce hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İhsan Yüce'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İhsan Yüce kimdir? İhsan Yüce kaç yaşında, nereli? İhsan Yüce hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İhsan Yüce hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İhsan Yüce'nin hayatını araştırıyor. Peki, İhsan Yüce kimdir? İhsan Yüce kaç yaşında, nereli? İhsan Yüce hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İHSAN YÜCE KİMDİR?

Mehmet İhsan Yüce (23 Ocak 1929, Elazığ - 15 Mayıs 1991, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen ve şairdir. Yüce, Dağıstan göçmeni Kafkas bir ailede 7 kardeşin üçüncüsü olarak doğar. İzmir Atatürk Lisesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okudu. Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yaptı. Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başladı. Bir sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kurdu. 1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosunda çalıştı. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara Drama Tiyatrosunu kurdu. Bu tiyatroda Suç ve Ceza ile Sahne Işıkları isimli oyunları sahneledi ve ilgi gördü. Gen-Ar, Arena ve Direklerarası Tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.

Altın Yumru filmi ile oyuncu olarak sinemaya geçti. Ertem Eğilmez'in yönettiği Senede Bir Gün, Bir Millet Uyanıyor, Sürtüğün Kızı gibi filmlerde oyunculuğunu sürdürdü. Bu arada senaryo yazmaya başladı. Aslıer Film şirketini kurdu, senaristliğini, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı Hayat Cehennemi adlı filmi yaptı. 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde İşte Hayat filmindeki kompozisyonu ile En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Derya Gülü isimli filmdeki rolüyle En Başarılı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

125'i aşkın filmde oynamış olan Yüce'nin resim ve heykel çalışmaları da bulunmaktadır. Şiirlerinin ise çoğu yayımlanmamıştır; en ünlü şiiri Ekmek Şarap Sen ve Ben'dir. 15 mayıs 1991 yılında Üsküdar salacakta ki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder, ölümünün ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir.

Hayatı Erhan Tuncer tarafından "Gül Gibi Zabıta Dururken Kızını Çöpçüye Veren Adam" adıyla 2020 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.