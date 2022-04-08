Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Rektörü değişen kurumlar; Sanko Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, TED Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. Peki,İhsan Sabuncuoğlu kimdir?Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

İHSAN SABUNCUOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. I·hsan Sabuncuogˆlu kariyerine lisans egˆitiminden sonra endu¨stri mu¨hendisi olarak sanayi du¨nyasında bas¸lamıs¸tır. Kısa su¨ren u¨retim planlama mu¨du¨rlu¨gˆu¨ deneyiminden sonra yu¨ksek lisans egˆitimine devam etmek u¨zere u¨niversiteye do¨nmu¨s¸ ve daha sonra doktora c¸alıs¸maları yapmak u¨zere ABD ye gitmis¸tir. Doktora yıllarında akademik c¸alıs¸malarını yu¨ru¨tu¨rken aynı zamanda sanayi ve is¸ du¨nyasından kopmamıs¸, bir c¸ok du¨nya c¸apında uluslararası s¸irketin ARGE projelerine katkı sagˆlamıs¸tır. Tu¨rkiye'ye do¨ndu¨kten sonra da bu c¸izgisini devam ettirmis¸ ve 100'e yakın tanınmıs¸ firmaya danıs¸manlık ve bilimsel ic¸erikli proje yapmıs¸tır. Ayrıca Bilkent U¨niversitesi'nde c¸alıs¸tıgˆı yıllarda, u¨niversite-sanayi is¸birligˆi merkezini kurmus¸tur. TUBI·TAK ve KOSGEB gibi kurulus¸ların degˆerlendirme komitelerinde yer almıs¸tır.

Aras¸tırma alanları ve ders verdigˆi konular simu¨lasyon, c¸izelgeleme ve u¨retim sistemleridir. Son yıllarda kanser tarama sistemleri ve gu¨du¨mlu¨ ilac¸ sistemleri u¨zerinde yu¨ru¨tu¨len aras¸tırmalara yogˆunlas¸mıs¸tır. 100'u¨n u¨zerinde yayınlanmıs bilimsel eseri olan Prof. Sabuncuogˆlu bir c¸ok ulusal ve uluslarası projeye imza atmıs¸tır. Kendi alanında c¸ok sayıda uluslararası bilimsel derginin edito¨rlu¨k komitesinde bulunmaktadır. Ayrıca endu¨stri mu¨hendisligˆi alanında du¨zenlenen ulusal ve ulusalarası kongre ve bilimsel toplantıların kongre bas¸kanlıgˆını yu¨ru¨tmu¨s¸tu¨r.

Prof. Sabuncuogˆlu akademik hayatının bir bo¨lu¨mu¨nde ABD'de Carnegie Mellon U¨niversitesi'nde ve Fransa'da IFMA Enstitu¨su¨'nde o¨gˆretim u¨yesi olarak c¸alıs¸mıs¸tır. 2006-2013 tarihleri arasında Bilkent U¨niversitesi Endu¨stri Mu¨hendisligˆi Bo¨lu¨mu¨'nde bo¨lu¨m bas¸kanlıgˆı yapmıs¸tır.

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