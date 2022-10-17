Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Mardin Mazıdağı fosfat yatakları çalışkanlığı, gemi acenteliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri üstlenmişti. Hayatı merak edilen İhsan Kalkavan kimdir? İhsan Kalkavan kaç yaşındaydı nereli? İhsan Kalkavan hayatı ve biyografisi nedir?

FIFA kokartlı Türk futbol hakemi Mete Kalkavan'ın babasıdır. Ahmet İhsan Kalkavan, 23 Temmuz 2017'de Samsun'da 64 yaşında vefat etti. Peki, İhsan Kalkavan kimdir? İhsan Kalkavan kaç yaşındaydı nereli? İhsan Kalkavan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İHSAN KALKAVAN KİMDİR?

Ahmet İhsan Kalkavan (10 Haziran 1953, Samsun - 23 Temmuz 2017, Samsun), Türk siyasetçidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Mardin Mazıdağı fosfat yatakları çalışkanlığı, gemi acenteliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Şehir Kulübü Başkanlığı, Samsun Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilciliği, TBMM XXIV. Dönem Samsun milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

FIFA kokartlı Türk futbol hakemi Mete Kalkavan'ın babasıdır. Ahmet İhsan Kalkavan, 23 Temmuz 2017'de Samsun'da 64 yaşında öldü.