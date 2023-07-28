Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Peki İhracatın ithalatı karşılama oranı kaç? Haziran ayı ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde kaç?

İhracatın ithalatı karşılama oranı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Peki İhracatın ithalatı karşılama oranı kaç? Haziran ayı ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde kaç? Detaylar!

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan, 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Haziran ayında %73,9 iken, 2023 Haziran ayında %80,2'ye yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6 AYDA %18,7 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,8'e geriledi.