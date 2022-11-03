İhracat Rekoruna Hazırlanan İşbir Sentetik, Dünya Markası Olma Yolunda!

Üretimde çevre dostu olmasıyla öne çıkan İşbir Sentetik, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ihracat yaptığı 40 ülkeden yoğun sipariş alıyor. İşbir Sentetiğin uluslararası alanda yakaladığı başarı, piyasa oyuncuları ve yatırımcılardan da tam destek görüyor. İşbir Sentetiğin henüz yolun başında olduğu, üretim, ihracat ve istihdam kapasitesiyle çok daha büyük başarılara imza atacağı belirtiliyor.

Son dönemde hem yurt içinde hem de uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren İşbir Sentetik, yeni siparişlerle birlikte ihracat rekoruna hazırlanıyor. İnovatif fikirler ile sektörde fark yaratan İşbir Sentetik, enerji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bilindiği gibi enerji krizi nedeniyle dünyada pek çok firma üretimine ara verirken Avrupa'nın en büyük BigBag üreticilerinden biri olan İşbir Sentetik, siparişlere yetişemiyor.

Hem ekonomik hem de sürdürülebilirlik odağında GES yatırımları yapan firmalar rakiplerine göre öne çıkarken 2023'ün ilk yarısında enerji ihtiyacının %55'ini kendisi üretecek olan İşbir Sentetik, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Üretim enerjisinin yüzde 55'ni GES yatırımlarından karşılayan İşbir Sentetik için, "Henüz yolun başında, yürüyecek daha çok yolu var" yorumları yapılıyor.

Çevreye saygılı üretim anlayışıyla Avrupa Birliği ülkelerinde kabul gören İşbir Sentetik, yarım asrı aşkın tecrübesiyle sektöründe her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü kurum olmanın avantajların yaşıyor. Avrupa'nın en büyük Bigbag üreticilerinden biri olan İşbir sentetik, yeni yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Çevre dostu olarak bilinen İşbir Sentetik, toplam kaliteyi önemsemeyen anlayışıyla öne çıkıyor.

Üretimde yeniden değerlendirilebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasını önceleyen İşbir Sentetik, 'doğa dostu üretim' mottosuyla daha az karbon izi bırakarak paydaşlarından farklılaşıyor.

İşbir Sentetik, endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve güvenilir ürünleriyle dünyanın 40 ülkesinde küresel çözüm ortağı oldu.

Üretiminin yüzde 65'ini ihraç eden İşbir Sentetik, hem üretim hem de istihdam kapasitesinin planlı biçimde artmaya devam ediyor. Teknik tekstil ve BigBag sektöründe öne çıkan ve Avrupa'daki en büyük Bigbag üretim tesislerinden birine sahip olan İşbir Sentetiğin, ABD, Almanya, İngiltere ile İsrail'de satış ofisleri bulunuyor ve 40 ülkeye ihracat yapıyor.

İşbir Sentetik, sürdürülebilirliği hedeflerinin değişmez bir parçası olarak görüyor. Türkiye için katma değer üretmeye devam eden şirket, kendini sürekli geliştirerek rekabet eden, kaliteye önem vererek en iyi ürün ve hizmeti sunan, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutan çalışma anlayışını benimsiyor.

Sermaye Artırımı Kararına Piyasadan Tam Not!

Öte yandan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi (ISSEN) iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 220 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı.

İşbir Sentetik, SPK'nın onay vermesi durumunda, mevcut sermayesini 131.465.993 TL'den %220 bedelsiz olarak 452.691.180 TL'ye çıkaracak.

İşbir Sentetiğin sermaye artırımı kararı, piyasa oyuncuları tarafından olumlu karşılandı. Sosyal medya üzerinden yorum yapan ekonomistler ve yorumcular, İşbir Sentetiğin sermaye artırımı kararına tam destek verdiler.İşbir Sentetik için, "Henüz yolun başında, yürüyecek daha çok yolu var" yorumları yapılıyor.

Diğer yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,42 kazançla 4.071,87 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Borsa rekor yükselişle günü kapatırken en çok yükselen hisselerden biri de İşbir Sentetik oldu.