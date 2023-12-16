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İhlas Vakfı Yurdu Kayseri'de Yükseliyor

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Kayseri'de 26 Ekim 2022 tarihinde temeli atılan 144 öğrenci kapasiteli İhlas Vakfı Yurdu'nun kaba inşaatı tamamlandı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, yurt inşaatının 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunda bitirilmesini hedeflediklerini belirtti.

İhlas Vakfı Yurdu Kayseri'de yükseliyor

KAYSERİ - Kayseri'de 26 Ekim 2022 tarihinde temeli atılan 144 öğrenci kapasiteli İhlas Vakfı Yurdu'nun kaba inşaatı tamamlandı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Arzumuz, hevesimiz 2024-2025 eğitim-öğretim sezonuna yurdumuzu bitirmektir" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 'İyilikte ve Eğitimde, Birlikte Geleceğe' başlıklı İhlas Vakfı Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, temeli atılan yurt binasında incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, bağışçıların yardımlarıyla yurt inşaatımızı 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunda bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aydın, "2022 yılı Ekim ayında Kayseri'deki yurdumuzun temelini Kayseri'deki gönüllülerimizle birlikte attık. O zamandan bu zamana kadar ancak kaba inşaatını tamamlayabildik. Sabah bizzat gittim, karış karış her tarafını gezdim. Biz bunu ancak bağışçılarımızın yardımlarıyla yapabiliyoruz. Arzumuz, hevesimiz 2024-2025 eğitim-öğretim sezonuna yurdumuzu bitirmektir. Bağışçılarımıza son durumu anlatacağız, desteklerin devamını bekleyeceğiz. Kaba inşaatı tamamlandı, ince işlere başlayacağız. Bu günlerde mekanik tesisat işlerini yapacağız. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların destekleri olmasa bu seviyeye getiremezdik" dedi.

Bağışçılara da teşekkürlerini ileten Aydın, "Bu yurdumuzda 144 öğrencimiz kalacak. Yükseköğrenimde okuyan 144 öğrencimizin iaşesini sağlayacağız, onların biran önce okulunu bitirebilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kemal Aydın Kayseri Aydın Haberler

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