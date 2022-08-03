İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu nasıldır? İhlas suresi fazileti nedir?

İhlas suresinin anlamını, okunuşu, faziletini araştırmak ve öğrenmek dini anlamda oldukça önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamanın önemi oldukça büyüktür. Peki birçok Müslüman tarafından merak edilen İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu nasıldır? İhlas suresinin fazileti nedir?

Mekke döneminde inmiş olan İhlas suresi, 4 adet ayetten oluşmaktadır. İhlas kelimesi, kelime anlamı olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelmektedir.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediliyor:

'Allah'ın kitabını öğrenip okumaya devam edenler, namazı dos doğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık bağışta bulunanlar kat'iyen zarar etmeyecek bir kazanç umarlar. Çünkü Allah onların mükâfatını eksiksiz verir.'

Bu sebeple Müslümanların okuması ve öğrenmesi oldukça önemli bir konudur.

İHLAS SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.

İHLAS SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu's-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).