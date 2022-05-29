İhlas Marmara Evleri'nde İstanbul'un fethi coşku ile kutlandı - Haberler

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İhlas Marmara Evleri'nde İstanbul'un fethi coşku ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Hakan Polat - Genel
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İhlas Marmara Evleri'nde İstanbul'un fethi coşku ile kutlandı İhlas Marmara Evleri'nin düzenlediği 29 Mayıs Fetih Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü, Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri'nde büyük bir coşkuyla kutlandı.

İhlas Marmara Evleri'nde İstanbul'un fethi coşku ile kutlandı

İhlas Marmara Evleri'nin düzenlediği 29 Mayıs Fetih Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü, Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. "29 Mayıs Fetih Şenliği" isimli etkinlikte mehteran konseri ve çeşitli yarışmalarla ortaya renkli görüntüler çıktı.

İhlas Marmara Evleri, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladı. İlk kez "29 Mayıs Fetih Şenliği" ismiyle İhlas Marmara Evleri 1. Kısım'da düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde düzenlenen mehteran gösterisi, pazar yerlerinde yöresel ürün satışları, çeşitli yarışmalar ve ikramlarla renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocukların da unutulmadığı kutlamada, tahta bacak gösterisi ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

Etkinlik hakkında düşüncelerini anlatan Şahin Doğanay, "Bu sitede buna benzer etkinlikler sıklıkla oluyor. Tabii 29 Mayıs kutlamaları ilk kez gerçekleşti burada. Bu tarz etkinliklerle kültürümüzü tanıyoruz ve çocuklarımıza öğretiyoruz. Bunun dışında yöresel ürünlerimizi tanıtıyorlar. Güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Genel

Beylikdüzü İstanbul Marmara Mayıs Genel Haberler

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