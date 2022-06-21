Ihlamurun kilosu ne kadar merak ediliyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaca ünlü ıhlamur ormanlarında ıhlamur hasadı başladı. Peki, Ihlamurun kilosu ne kadar 2022? Ihlamur kilosu ne kadar, kaç TL? Ihlamur fiyatı haberimizde...

IHLAMURUN KİLOSU NE KADAR?

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaca ünlü ıhlamur ormanlarında ıhlamur hasadı başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin kuzey kıyılarında olan ve dünyanın sayılı büyüklükteki doğal ıhlamur ormanındaki ilk ıhlamur hasadına katıldı. Boğazköy Mahalle Muhtarı Kemal Kaya ile ıhlamur toplayıcılarının hasadına katılan Özkan, daldan çiçek topladı, vatandaşlarla hasadı değerlendirdi. Özkan, bu yıl ıhlamurun kilosunun 200 liradan açıldığını ve 250 lirayı bulmasının beklendiğini belirtti.

Karacabey'de, her yıl orman köylerinin merakla beklediği ıhlamur hasadı sonunda başladı. İlçenin sahil kesiminde bulunan Kurşunlu, Boğazköy ve Bayramdere mahallelerinde, vatandaşlar ailece çıktıkları ormanda ıhlamur hasadına başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin kuzey kıyılarında olan ve dünyanın sayılı büyüklükteki doğal ıhlamur ormanındaki ilk ıhlamur hasadına katıldı. Boğazköy Mahalle Muhtarı Kemal Kaya ile ıhlamur toplayıcılarının hasadına katılan Özkan, daldan çiçek topladı, vatandaşlarla hasadı değerlendirdi. Özkan, bu yıl ıhlamurun kilosunun 200 TL'den açıldığını ve 250 TL'yi bulmasının beklendiği söyledi.

Başkan Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Bu yıl, ilk hasat için Boğazköy Mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımız bu zor ve meşakkatli faaliyeti icra etmeye başladı. Hasadın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Kaliteli ıhlamurlarımız, yüksek ağaçlardan zahmetli bir faaliyet sonucu toplanıyor. Ondan sonra dallarından ayrılıyor, kesiliyor, kurutuluyor ve pazara arz ediliyor. Bildiğimiz gibi tıbbi ve aromatik bir bitki. Özellikle kış aylarında yoğun tüketiliyor. Hastalıklara şifa olmasının yanında, bağışıklık sistemine de katkısı var. Geçtiğimiz yıl 180-200 TL olan fiyatın, bu yıl 200-250 TL bandında olması bekleniyor. Yüksek ağaç dallarına çıkan vatandaşlarımız riskli bir işçilik yapıyorlar. İnşallah acı olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Tamamen doğal, katkısız ilaçsız ıhlamur ormanlarımız büyük nimet. Bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, bu şifalı bitkileri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Zaten hekimlerimiz, sağlıkçılarımız da öneriyor. Vücut direnci, bağışıklık sistemi, grip, nezle gibi salgınlara karşı önemli bir işlev üstleniyor. Gerçekten mis gibi bir kokusu da var. Bu bölgede arıcılık faaliyeti de ıhlamurla endeksli aslında. Öyle ki ıhlamur hasadına bal toplayan bölgedeki arıcıların, bu ürünlerinin daha değerli ve talep gördüğünü biliyoruz" dedi. Havaların bu dönem serin gitmesinin, ıhlamur çiçeği süresinin uzayacağının da göstergesi olduğunu belirten Özkan, hasada katılan tüm vatandaşlara kazasız, belasız bir hasat temennisinde bulundu.

Boğazköy Muhtarı Kemal Kaya da yaptığı açıklamada, "Bugün hasadın ilk günü. Hasat yaklaşık 20 gün kadar sürecek. Havaların serin gitmesi, hasadın uzamasına neden olacak. Bu, bizim için güzel bir şey. Biz bunu yerde topluyoruz ama bunun zor kısmı, ağacın tepesine çıkmakta. Bu da genelde tecrübeli kişilerin işi. Geçmişte sakatlanma ve hatta ölümle sonuçlanan olaylar oldu. Bu sene 200 TL'den açıldı fiyatlar, 250 TL'yi görür diye düşünüyoruz. Kışın havalar soğuk giderse de bizim fiyatlarımızın daha da artacağına inanıyoruz. 10 yaşından 25 yaşına kadar çocuklar, hanımlar, ailece çıkarız hasada. Bu bulunmaz bir nimet. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bizim köyümüzün genelde geçim kaynağı bu" dedi. Hasadın en küçük işçisi 10 yaşındaki Yusuf Emin Kaya da yaptığı açıklamada, "Bilgisayar almayı çok istiyorum. O yüzden bu yıl hasada bilgisayar almak için ve aileme destek olmak için katıldım. Ihlamur çiçeklerini topluyorum. Eğlenceli oluyor. Güzel kokuyor" dedi.

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