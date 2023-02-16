Grip ve soğuk algınlığı ile karşılaştığımızda hazırladığımız içeceklerin başında ıhlamur geliyor. Solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir. Peki, Ihlamurun faydaları nedir? Ihlamur nasıl kaynatılır, nasıl içilir? Ihlamur neye iyi gelir?

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Ilıman bölgelerde yaşayabilen geniş yapraklı ağaçlarda yetişen ıhlamur bitkisi her sene bahar aylarında çiçeklenmeye başlar ve yaz mevsiminde de çiçekleri henüz tazeyken toplanıp kurutulmaya bırakılır. Ihlamur bitkisinden hazırlanan çayları taze çiçeklerden de demleyebilirsiniz ancak bitkinin kış mevsimine kadar dayanması için serilerek kurutulması gerekir. Peki, Ihlamurun faydaları nedir? Ihlamur nasıl kaynatılır, nasıl içilir? Ihlamur neye iyi gelir? İşte detaylar haberimizde...

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

Stresli bir günün ardından tüketilen ıhlamur çayı, içeriğindeki uçucu yağların etkisiyle kişinin vücudunun ve zihninin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Strese bağlı olarak ortaya çıkan akne, sedef gibi bazı cilt rahatsızlıklarının iyileşmesini destekleyebilir.

Solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir. Bal ile birlikte hazırlandığında boğaz bölgesinde oluşan rahatsızlığın giderilmesinde daha etkili olduğu bilinir.

Bazı rahatsızlıklarda oluşan öksürüğün azaltılmasında etkili olduğu düşünülür.

Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlerin oluşmasını önleyebilir.

Ihlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

Uykusuzluk problemi olan kişilerin akşam saatlerinde ıhlamur çayı tüketmeleri durumunda uykuya daha kolay daldığı bilinir.

Vücutta oluşan toksinler, şişkinlik ve ağrı gibi belirtilere yol açabilir. Ihlamur çayının ödem atımına yardımcı özelliği, kişinin daha fazla idrara çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca terleme sıklığını da artıran ıhlamur çayı, bu özellikleriyle ödemin ve toksinlerin vücut dışına atılmasına yardımcı olabilir.

Ihlamur çayı, soğuk havalarda kişinin ısınmasına yardımcıdır. Soğuk havalarda ıhlamur çayı tüketilmesi durumunda kişinin ısınması kolaylaşabilir.

Cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların giderilmesinde etkili olabilir. Bunun için önceden hazırlanan ve soğutulan ıhlamur çayının masaj yaparak cilde uygulanması gerekir.

Ihlamur çayı, saç bakımında da etkilidir. Duş sırasında ıhlamur çayının saçlara ve saç derisine uygulanması, saçların daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilir.

Ihlamur çayı, soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla göz kapaklarının üzerine konulduğunda göz altı morluklarının azalmasını sağlayabilir. Bunun için ıhlamur çayına batırılan pamuğun göz kapağı üzerinde yaklaşık 15 dakika boyunca bekletilmesi gerekir. Bu işlem göz çevresindeki bakterilerin de azalmasını sağlayabilir.

IHLAMUR NASIL KAYNATILIR, NASIL İÇİLİR?

Çaydanlık demliğinde, cezvede ya da french press içinde hazırlanabilir. Ihlamur çayı hazırlanırken kesinlikle direkt olarak su ile birlikte kaynatılmamalı, bunun yerine siyah çay gibi kaynamış su, ıhlamurun üzerine dökülerek hazırlanmalıdır. Bu ürünlerin içine bir tutam kurutulmuş ıhlamur konulduktan sonra üzerine kaynamış su ilave edilir. Yaklaşık 10 dakika kadar demlenmesi beklenir.

Ihlamur çiçeğinin sarı-beyaz rengini suya bırakması onun, çay olarak tüketime hazır olduğunun göstergesidir. Çay bardağına ya da kupaya süzgeç yardımıyla dökülerek servise hazır hale getirilir. Grip gibi rahatsızlıkların tedavisinin desteklenmesi amacıyla tüketilecekse servise hazır halde olan ıhlamura bal ve limon suyu ilave edilebilir. Bu şekilde tüketildiğinde ıhlamur çayı, kişinin boğazlarının yumuşamasına yardımcı olabilir. Klasik ıhlamurun yanı sıra marketlerde satılan demlik çay formlarında ürünler de tüketilebilir. Bu ürün, bardağa koyulduktan sonra üzerine kaynamış su ilave edilerek hazır hale getirilir.

IHLAMURDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Ihlamur içerisinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Sağlığa da birçok faydası bulunan ıhlamur bitkisinde şu vitaminler yer almaktadır:

A vitamini

B6 vitamini

C vitamini

P vitamini

Bunların yanında ıhlamurun içerisinde manganez, kalsiyum benzeri mineraller yer alır.