İHH sponsorluk başvurusu nasıl yapılır? İHH İnsani Yardım Vakfı üzerinden Filistin'e, Gazze'ye nasıl yardım yapılır?

İhh İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere hızlı ve etkili çözümler sunuyor. Özellikle Gazze ve Filistin gibi yardımın en çok ihtiyaç duyulduğu bölgeler için destek vermek isteyenler, İHH aracılığıyla nasıl yardım gönderebileceklerini ve sponsorluk başvurularını nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İHH SPONSORLUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İHH üzerinden sponsorluk başvurusu yapmak isteyen kişiler, öncelikle hangi alanda sponsor olacaklarını belirlemelidir. En yaygın sponsorluk türlerinden biri "Yetim Sponsorluk Sistemi"dir. Başvuru için İHH'nın resmi web sitesine girilir ve ilgili form doldurulur.

Sponsor olmak isteyen kişi veya kurum, belirlenen aylık destek tutarını yatırarak bir çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaya başlar. Sponsorluk sonrasında destek sağlanan kişiyle ilgili bilgiler, raporlar ve gelişmeler düzenli olarak paylaşılır. Sponsorluk uzun vadeli bir destek modelidir ve sürdürülebilir yardım anlayışına dayanır.

İHH GAZZE'YE YARDIM NASIL GÖNDERİLİR?

Gazze'ye yardım göndermek isteyenler, İHH'nın oluşturduğu kampanyalar aracılığıyla bağış yapabilir. Web sitesi üzerinden online bağış yapılabileceği gibi banka havalesi yoluyla da destek sunulabilir. Yardım açıklamasına "Gazze" yazılması yeterlidir. Ayrıca belirli dönemlerde SMS ile bağış kampanyaları da düzenlenmektedir. Gıda, tıbbi malzeme, kıyafet, battaniye gibi ayni yardımlar ise İHH'nın belirlediği toplama merkezleri aracılığıyla toplanmaktadır.

İHH FİLİSTİNE YARDIM NASIL GÖNDERİLİR?

Filistin'e yardım göndermek de Gazze'ye benzer şekilde gerçekleşir. Online bağış, banka yolu veya SMS ile maddi destek sağlanabilir. Filistin'e yönelik projeler kapsamında sağlık, eğitim, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanır. Ayni yardımlar da dönemsel olarak toplanmakta ve ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmaktadır. Yardım yaparken bağışın amacı (örneğin "Filistin Sağlık Yardımı" gibi) açıkça belirtilmelidir.

İHH NEDİR?

İHH, "İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı"nın kısaltmasıdır. 1990'lı yıllarda gönüllü bir hareket olarak başlayıp, 1995 yılında vakıf olarak resmen kurulmuştur. Temel amacı; savaş, afet, yoksulluk veya kriz nedeniyle mağdur olan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yardım ulaştırmaktır.

Türkiye merkezli olan vakıf, 100'ün üzerinde ülkede yardım faaliyetleri yürütmekte; acil yardım, yetim destekleme, sağlık, su kuyusu, gıda, eğitim gibi birçok alanda projeler gerçekleştirmektedir.