İhh nedir, açılımı ne? Türkiye'de dünyada yaşanan afet bölgelerinde yer alan İHH hakkında İHH nedir, açılımı ne? İHH İnsani Yardım Vakfı nedir? merak ediliyor. Peki, İHH açılımı nedir? Detaylar...

İHH NEDİR, AÇILIMI!

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ya da kısaca İHH İnsani Yardım Vakfı, yüzün üzerinde ülkede insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Bosna Savaşı'nda mağdur olan Müslümanlara yardım etmek için 1992'de gönüllü faaliyetlerle başlayan insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul'da hayat bulmuştur. Vakıf, Bosna Savaşı'nın ardından Çeçenistan, Filistin, Kosova, Suriye gibi savaş bölgelerine yardım götürerek faaliyetlerine devam etmiştir. Faaliyetleri sadece bu bölgelerle sınırlı kalmayıp 5 kıtadaki birçok ülkede başta gıda olmak üzere eğitim ve sağlık alanlarında yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte; yetimhane, su kuyusu, okul, hastane, cami, kültür merkezi gibi kalıcı eserler inşa etmektedir.

Ulusal ve uluslararası bir yardım kuruluşu olarak birçok organizasyon ile yakın işbirliği içinde çalışan İHH; İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), İnsani Forum (THF), Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'na (TGTV) üyedir. İHH, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından danışmanlık statüsü tanınmış 3000 örgütten birisidir.[7] Vakıf aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na (OIC) danışman statüsünde üye ve İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu'na (OICHF) meclis üyesidir.

2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen İHH İnsani Yardım Vakfı'na Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmış, kamu yararına çalışan vakıf statüsü verilmiştir.

Bir düşünce kuruluşu olan İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni (İNSAMER) kendi bünyesinde 2014 yılında kurmuştur. Bu merkez, sosyal bilimlerin farklı alanlarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yürütmenin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur ve saha raporları hazırlar. Değerlendirmelerini ve öngörülerini makale, analiz, rapor ve kitaplar vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşır.