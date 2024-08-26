İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? İhbar tazminatı alma şartları neler? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir? İhbar tazminatı alma şartları neler? İhbar tazminatı, işçinin işverene önceden belirli bir süre içinde işten ayrılacağını bildirmesi gereken durumlarda da geçerlidir. Çalışan ve işverenler gündeme bu konuyu araştırıyor. İşte ihbar tazminatı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı, bir işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi durumunda, işçinin yaşayabileceği ekonomik kaybı telafi etmek amacıyla ödenen bir tazminattır.

İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

İhbar tazminatı miktarı genellikle işçinin hizmet süresi, iş sözleşmesinin feshedilme şekli ve ülkenin ilgili yasalarına göre belirlenir. Bazı ülkelerde bu miktar işçinin brüt maaşı, hizmet süresi ve işten ayrılma nedenine bağlı olarak hesaplanırken, diğer ülkelerde sabit bir oran veya belirli bir formül kullanılabilir.

İHBAR TAZMİNATI NASIL ALINIR?