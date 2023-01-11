Son dakika gelen haberlere göre, Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni dava açıldı. Bunun ardından vatandaşlar, İhaleye fesat karıştırma ne demek? "İhaleye fesat karıştırma" suçlaması nedir, cezası nedir, cezası var mı? merak etti. Peki, İhaleye fesat karıştırma ne anlama geliyor? İşte detaylar...

YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Peki, İhaleye fesat karıştırma ne demek? "İhaleye fesat karıştırma" suçlaması nedir, cezası nedir, cezası var mı?

EKREM İMAMOĞLU'NA NE DAVASI AÇILDI?

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023'te görülecek.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA NE DEMEK?

Habertürk'ün aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni dava açıldı. İlk duruşma Büyükçekmece Adliyesi'nde 15 Haziran'da görülecek.

Davanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bakanlığın yaptığı inceleme ile başladı. 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesini E., firması kazandı. İkinci firma olan B., firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne sürerek itiraz etti. Ancak bu itiraz belediye yetkilileri tarafından kabul edilmedi.

Konu İçişleri Bakanlığı'na kadar gitti. İhale süreciyle ilgili inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılığın Ekrem İmamoğlu ile birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma talebine İçişleri Bakanlığı izin verdi. İzne itiraz edilince dosya Danıştay'a gitti. Danıştay, 20 Ekim 2020'de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

Soruşturmaya devam eden savcılık, bilirkişi raporu aldı. Raporda, söz konusu firmanın ihale şartlarını taşımadığı belirtilirken, savcılık İmamoğlu ile birlikte 7 kişinin ifadesine başvurdu. İmamoğlu'nun avukatı savcılığa yazılı ifade sundu. İmamoğlu'nun söz konusu ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı ve talimat veya yönlendirme yapmadığı vurgulanan ifadede, "Müvekkilim Belediye Başkanı olarak gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 'Harcama Yetkilisi' ve 'İhale Yetkilisi' olmadığı gibi üst yönetici olarak ihale iş ve işlemlerini onaylama yetkisini de haiz değildir. Müvekkile cezai sorumluluk yüklenemeyeceği açıktır" ifadelerine yer verildi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU CEZASI VAR MI?

Savunmaların ardından soruşturmasını bitiren savcılık, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda "siyasi yasak" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da istedi. İddianame Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.