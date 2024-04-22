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İHA'nın İHA'ları başkenti böyle görüntüledi

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İhlas Haber Ajansı, Turizm Haftası nedeniyle Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini rengarenk görüntülerle belgeledi. Gün batımından gün doğumuna kadar Ankara'nın önemli tarihi yapıları ve mekanları bu benzersiz deneyimde yer alıyor.

İHA'nın İHA'ları başkenti böyle görüntüledi

ANKARA - İhlas Haber Ajansı Turizm Haftası nedeni ile Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini böyle görüntüledi.

Gün batımından gün doğumuna, rengarenk görüntüler ile Ankara'nın tarihi dokusunu ve önemli mekanlarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan görüntülerde, Kule'den, Kale'ye Kocatepe Camii'nden, Hamamönü'ne kadar Ankara'nın önemli tarihi yapılarını ve mekanları bulunuyor.

Öte yandan Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile ilkbaharın güzellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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