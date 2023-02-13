İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı Genel Haberleri İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7. İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz bölgesi Adıyaman'da oluşan hasara ilişkin TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan gözyaşlarına boğuldu.Memleketi Adıyaman'da TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan, enkaz bölgesindeki gelişmeleri aktardığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Acı gerçeği de memleketine gittiğinde öğrendi. Akrabaları ve arkadaşlarından birçoğunu depremde kaybetti. Canlı yayında gelişmeleri aktaran İnan, gözyaşlarını tutamadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Şinasi İnan Adıyaman Genel Güncel Haberler

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