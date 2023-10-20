Adı Beşiktaş'la anılan Igor Tudor, sürpriz şekilde İstanbul'a geldi. Hırvat hocanın derbiyi izleyeceği ve ardından Beşiktaş ile görüşme yapacağı öne sürüldü. Peki, Igor Tudor kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

Marsilya ile yolları ayıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Galatasaray- Beşiktaş derbisini izlemek için İstanbul'a geldi. Hırvat hocanın, teknik direktör arayışında olan siyah-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor. Igor Tudor kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırdı? soruları ise araştırıldı.

IGOR TUDOR KİMDİR?

Igor Tudor (d. 16 Nisan 1978, Split), Hırvat eski futbolcu ve Ligue 1 ekiplerinden Marseille kulübünün teknik direktörüdür. 1995 yılında Hajduk Split'te stoper mevkiinde oynamaya başladı. 58 maçta 5 gol attı. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çekti ve bu takıma transfer oldu. 2004'te Siena'ya kiralandı. 2006 yılında tekrar Juventus'a döndü. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan millî futbol takımına seçildi. Juventus tekrar Serie A'ya yükselince takımdan ayrılarak Hajduk Split'e transfer oldu ve orada kariyerini noktaladı.