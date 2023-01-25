Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İğne İplik konusu nedir? İğne İplik filmi ne anlatıyor? İğne İplik filmi hikayesi merak ediliyor. İşte detaylar...

İğne İplik konusu nedir? Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İğne İplik konusu nedir? İğne İplik filmi ne anlatıyor? İğne İplik filmi hikayesi merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

İĞNE İPLİK KONUSU

Sui Dhaaga: Made in India, Sharat Katariya tarafından yönetilen ve Aditya Chopra ve Maneesh Sharma tarafından üretilen 2018 Hintçe Hintçe drama filmidir.

İğne İplik filminin konusu şu şekildedir: Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir. İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikayede Mauji başarılı olabilecek midir?