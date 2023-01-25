İğne İplik filmi oyuncuları! İğne İplik oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne?
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Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İğne İplik oyuncuları! İğne İplik oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor.
İğne İplik filmi oyuncuları! Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İğne İplik oyuncuları! İğne İplik oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor. İşte detaylar...
İĞNE İPLİK OYUNCULARI
- Anushka Sharma
- Varun Dhawan
- Raghubir Yadav
- Yamini Das
- Sawan Tank
- Manukriti Pahwa
- Namit Das
- Pooja Sarup Harleen
- Mahesh Sharma
- Shrikant Verma
- Sidharth Bhardwaj
- Ashish Verma
- Bhupesh Singh
- Malayali
- Anirban Bhattacharyya
- Jeetendra Shastri
- Sikander Malik
- Abha Parmar
- Brijesh Karanwal
- Lokesh Mittal
- Ridith Chouske Beenu Sharma
İĞNE İPLİK KONUSU
Sui Dhaaga: Made in India, Sharat Katariya tarafından yönetilen ve Aditya Chopra ve Maneesh Sharma tarafından üretilen 2018 Hintçe Hintçe drama filmidir.
İğne İplik filminin konusu şu şekildedir: Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir. İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikayede Mauji başarılı olabilecek midir?