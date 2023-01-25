İğne İplik filmi oyuncuları! İğne İplik oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne?

Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İğne İplik oyuncuları! İğne İplik oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor.

İğne İplik filmi oyuncuları! Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İğne İplik oyuncuları! İğne İplik oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor. İşte detaylar...

İĞNE İPLİK OYUNCULARI

Anushka Sharma

Varun Dhawan

Raghubir Yadav

Yamini Das

Sawan Tank

Manukriti Pahwa

Namit Das

Pooja Sarup Harleen

Mahesh Sharma

Shrikant Verma

Sidharth Bhardwaj

Ashish Verma

Bhupesh Singh

Malayali

Anirban Bhattacharyya

Jeetendra Shastri

Sikander Malik

Abha Parmar

Brijesh Karanwal

Lokesh Mittal

Ridith Chouske Beenu Sharma

İĞNE İPLİK KONUSU

Sui Dhaaga: Made in India, Sharat Katariya tarafından yönetilen ve Aditya Chopra ve Maneesh Sharma tarafından üretilen 2018 Hintçe Hintçe drama filmidir.

İğne İplik filminin konusu şu şekildedir: Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir. İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikayede Mauji başarılı olabilecek midir?