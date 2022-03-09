İğne İplik filmi konusu nedir? İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İğne İplik filmi müzikleri... - Haberler

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İğne İplik filmi konusu nedir? İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İğne İplik filmi müzikleri...

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İğne İplik filmi konusu nedir? İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İğne İplik filmi müzikleri...

Orijinal adı Sui Dhaaga olan İğne İplik filmi konusu nedir? Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İğne İplik filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen İğne İplik filmi hakkında İğne İplikkonusu, İğne İplik özeti, İğne İplik oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte, İğne İplik filmi detayları! İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İşte, İğne İplik filmi müzikleri...

İğne İplik filmi konusu nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bollywood sinemasınınson zamanlardaki en iyi yapımlarından biri olan İğne İplik, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İğne İplik filmi müzikleri...

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini idame ettirmeye çalışan bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

İğne İplik filmi konusu nedir? İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İğne İplik filmi müzikleri...

Mauji Sharma, ailesi ve eşi Mamta ile birlikte yaşayan küçük bir kasaba adamıdır. Rahmetli dedesi mahalle el sanatları işinde terzi olarak çalışırdı. Ticaret sonunda kapandı ve Mauji'nin ailesini iflasın eşiğine getirdi. Babası Parasram şimdi bir devlet memuru olarak çalışıyor ve emekli olmak üzere. Mauji, dikiş makineleri satan bir dükkanda, patronunu eğlendirmek için sürekli alaya alınan ve küçük düşürülen ayak işleri yapan bir çocuktur. Yer darlığı ve sürekli ev işleriyle meşgul olması nedeniyle Mamta ile olan etkileşimlerinin çok sınırlı olmasından gizlice yakınır. Bütün bunlara rağmen iyi huylu ve iyimser bir insandır. Aynı zamanda yetenekli bir terzidir ve genellikle komşusu ve arkadaşı Yogesh'ten ödünç alınan bir dikiş makinesinde küçük tamir işleri yapar.

Mauji'nin işverenlerinden birinin düğününe katılan Mamta, kocasının işte gördüğü muameleye tanık olur ve bu onu gözle görülür bir şekilde üzer. Kendine saygının paradan daha önemli olduğu konusunda ısrar ederek onu aile ticaretini canlandırmaya çağırıyor. Mauji, bununla ilişkili risklerin farkında olarak bu öneriyi görmezden gelir. Öyle olsa bile, sözleri aklında oynuyor ve Parasram'ın onaylamamasına rağmen istifa ediyor ve olaylar gelişir.

İğne İplik filmi konusu nedir? İğne İplik nerede, ne zaman çekildi? İğne İplik filmi gerçek mi? İğne İplik filmi müzikleri...

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant

İğne İplik Hindistan yapımı bir flimdir.

1- Chaav Laaga, Papon & Ronkini Gupta – 5:48

2- Khatar Patar, Papon – 5:35

3- Tu Hi Aham, Ronkini Gupta – 5:15

4- Sui Dhaaga, Divya Kumar – 5:25

5- Sab Badhiya Hai, Sukhwinder Singh & Salman Ali – 3:56

Sosyal sorunlara parmak basan filmin hikayesi, gerçek hayattan alınmıştır.

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