İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı

Geçtiğimiz günlerde safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yatan CZN Burak, 2015 yılından itibaren değişimini takipçileriyle paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken fenomen ismin önceki hali hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Çektiği yemek videolarıyla kendini dünyaya tanıtan CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, 2015 yılından itibaren değişimini sosyal medyadan paylaştı. 8 yıllık süreçteki değişimini gözler önüne seren CZN Burak hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.

2015 YILINDAN BU YANA DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve zor günler geçiren fenomen CZN Burak, son zamanlarda verdiği hızlı kilolarla dikkat çekmişti. İğne ipliğe dönen fenomen isim ilk tanındığı anlardan itibaren değişim sürecini paylaştı. Kilolu halinden eser kalmayan CZN Burak "2015 / 2023 Sizce değişmiş miyim? Yorumlarınızı bekliyorum" sözleriyle değişimi hakkında takipçilerinden yorum yapmasını istedi.

HASTANEYE YATMIŞTI

Yaptığı yardımlarla gönüllere giren ve sosyal medyada 53 milyon takipçiye ulaşan CZN Burak, safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yatmıştı. Fenomen isim hasta yatağından bir video çekerek "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum." sözleriyle takipçilerine bilgi verdi. CZN Burak'ın paylaşımından dolayı telaşlanan takipçileri, fenomene geçmiş olsun mesajı yağdırmıştı.