Iğdırspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Iğdırspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Iğdırspor ile Bandırmaspor, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü karşı karşıya geliyor. Peki, Iğdırspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Iğdırspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Iğdırspor - Bandırmaspor maçına dair detaylar haberimizde...

Futbolseverler, Trendyol 1. Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından birine hazırlanıyor! 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Iğdırspor ile Bandırmaspor, sahada kozlarını paylaşacak. Ligdeki konumları ve maçın kritik önemi, bu buluşmayı sezonun dikkat çeken randevularından biri haline getiriyor. eki, Iğdırspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Iğdırspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Iğdırspor - Bandırmaspor maçına dair detaylar...

IĞDIRSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Iğdırspor ile Bandırmaspor arasındaki karşılaşma, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 17:00'de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu randevu, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında gerçekleşecek. Her iki takımın da ligdeki konumu göz önüne alındığında, maç büyük önem taşıyor.

IĞDIRSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, canlı olarak TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Bu sayede hem ulusal hem de özel kanal aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Futbolseverler, maç saatinde yayın akışını takip ederek karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

IĞDIRSPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ DETAYLARI

Iğdırspor – Bandırmaspor mücadelesi, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Iğdırspor, iç sahadaki avantajını kullanarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bandırmaspor ise deplasmandan alacağı puanlarla play-off hattına yaklaşmak ve iddiasını güçlendirmek istiyor.

Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilecek nitelikte ve sezonun en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar için büyük heyecan vadeden maçta, takım kadroları, form durumları ve sahadaki taktikler kritik rol oynayacak.

