TOKİ kura sonuçları milyonlarca başvurunun tamamlanmasının ardından belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi 16 Kasım'a kadar 12 ilde gerçekleştirilecek. Iğdır ve Batman için TOKİ kura sonuçları 9 Kasım tarihinde saat 09.00'dan itibaren belli oluyor. Peki, Iğdır ve Batman TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura CANLI izle!

TOKİ kuraları canlı yayın ile çekilmeye başladı. Her güne iki şehir olacak şekilde devam eden kuralarda 9 Kasım 2022 tarihinde Iğdır ve Batman'ın çekilişi açıklanıyor. Peki, Iğdır ve Batman TOKİ sosyal konut kura çekilişi! TOKİ kura CANLI izle! İşte detaylar haberimizde...

IĞDIR VE BATMAN TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım'ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!