Iğdır kaç milletvekili çıkarıyor? Iğdır milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Iğdır AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Iğdır kaç milletvekili çıkarıyor? Iğdır milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Iğdır milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

IĞDIR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Iğdır'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Iğdır ilinden 2 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

IĞDIR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Yılmaz Hun

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Cantürk Alagöz