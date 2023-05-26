Iğdır'ın yöresel lezzetleri tuz mağarasında tanıtıldı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağarasında düzenlenen yöresel yemeklerin tanıtımı öncesi kadınlar, nazarı önlemek için üzerklik otu yakarak davetlileri tütsüledi. Iğdır Kültür ve Turiz Müdürlüğü tarafından kente ait lezzetler tanıtıldı. Tuzluca ilçesinde 12 dönüm alana, astım, bronşit ve alerjik hastalıkların tedavisi için kurulan terapi merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe kadınlar büyük ilgi gösterdi. Yumurtalı taş köfte, üzümlü pilav, bozbaş, umaç aşı, ekşili pilav, yoğurt çorbası, ayran aşı, hedik, hamur işi ürünler ile gül ve patlıcan reçelleri tanıtım için hazırlandı. Iğdır'a ait yöresel lezzekleri itina ile etkinliğe katılacak protokol için hazırlayan kadınlar, daha sonra nazarı önlemek için üzerklik otu yaktı, tütsüsünü tuz mağarasında dolaştırdı. Türk Sanat Müziği Korosu ve Kafkas Halk Dansları gösterisini izleyen davetlilerin üzerinde de tütsü dolaştırıldı. Üzerlik otunu yakarak salonu tütsüleyen Elif Turan, Üzerklik otu yakıyoruz.Yöremize ait nazar değmesin diye kullanıyoruz dedi. Kültür ve Turizm Müdürü Nebi Işık, Türk Mutfağı Haftası sebebiyle etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Işık, tuz mağarasında Iğdır yöresine ait taş köfte, bozbaş, umaç aşı, ekşili plav, yoğurt çorbası, ayranaşı, hedik, kete, patlıcan ve gül reçelleri gibi ürünleri tanıttıklarını bildirdi. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ile davetliler stantları gezerek yemekler hakkında bilgi aldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm