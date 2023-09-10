Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Terapi Merkezi Öğretmenleri Ağırlıyor

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Terapi Merkezi, kente yeni atanan öğretmenlerle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Iğdır Şubesince düzenlenen geziye katılan öğretmenler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti ve fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Terapi Merkezi, kente yeni atanan öğretmenlerle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Iğdır Şubesince, kente yeni atanan 100 öğretmen ve ailelerine, Tuzluca ilçesindeki Tuz Terapi Merkezi ile ilçenin batısındaki binlerce dönümlük arazideki kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla bölgeye gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerlerinde biri olan Gökkuşağı Tepeleri'ne gezi düzenlendi.

İlk kez gezdikleri bölgeyi çok beğenen öğretmenler, aileleriyle burada fotoğraf çektirdi.

Memur-Sen Iğdır İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem AA muhabirine, yeni atan 500 yeni öğretmene Iğdır'ı tanıtmak adına bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kentteki tarihi yerleri ve turistlik mekanları öğretmenlere tanıtmak amacında olduklarını ifade eden Çiğdem, "Iğdır'a gelen öğretmenlerimiz, hem kenti tanımış hem de bir birileriyle tanışmış olacak. Bu anlamda buraya gelen öğretmen arkadaşlarımızın şehrimize uyum sağlamalarını, şehrimizi sevdirmek, görev yaptıkları yerleri tanıyarak görev yapmalarını sağlamak amacındayız." dedi.

"Kendimi sağlık açısında iyi ve huzurlu buldum"

Iğdır'a yeni atan özel eğitim öğretmeni Dilan Dinçer de Iğdır'a ilk kez geldiğini belirterek, "Geziye katıldım ve Tuz Mağaralarındayız, burayı çok beğendim. Beklentimizin çok üstünde bir yeri gördüm. Burası yapı olarak çok farklı bir dünya, nefes alırken o tuzu hissettim. Kendimi sağlık açısında iyi ve huzurlu buldum." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Ahmet Sarıtepe de Gökkuşağı Tepeleri'ni keşfettiklerini, biraz yorulduğunu, fakat kendileri için hazırlanan bu faaliyetten büyük keyif aldığını söyledi.

Sınıf öğretmeni Göksu Yılmaz ise Gökkuşağı Tepeleri'nin manzarasını çok beğendiğini belirtti.