Iğdır'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Iğdır'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ocak az önce deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Iğdır'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Iğdır'da deprem mi oldu? Bugün Van'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Van deprem ve AFAD Iğdır deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Iğdır'da deprem kaç şiddetinde oldu? Iğdır yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Iğdır'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Iğdır'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Iğdır'da deprem mi oldu? Bugün Iğdır'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Iğdır deprem ve AFAD Iğdır'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Iğdır'da deprem kaç şiddetinde oldu? Iğdır yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İran'da meydana gelen 6.1'lik deprem Iğdır'da hissedildi.