Star Tv ekranlarında yayınlanan İftarlık Gazoz filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip İftarlık Gazoz filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, İftarlık Gazoz nerede çekildi? İftarlık Gazoz filminin çekildiği il, ilçe neresi? İftarlık Gazoz çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

İftarlık Gazoz, yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği, başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı 2015 yılı yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir. Türk komedi filmleri arasında yer alan İftarlık Gazoz'un oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, İftarlık Gazoz nerede çekildi? İftarlık Gazoz filminin çekildiği il, ilçe neresi? İftarlık Gazoz çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

İFTARLIK GAZOZ KONUSU NE?

70'li yılların başında güzel bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem, 5. sınıfa giden zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Ailesinden zar zor izin alan Adem, gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayı da yaklaşmaktadır.

Ramazan ayının ilk günleridir. Adem, camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Fakat küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez, o da ailesinden gizli bir şekilde oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.