İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler?
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Bugün Star TV'de İftarlık Gazoz filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler? merak etti. Peki, İftarlık Gazoz hangi şehirde çekilmiştir? İftarlık Gazoz nerede çevrildi? İşte detaylar...
İftarlık Gazoz, yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği, başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı 2015 yılı yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir. İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz konusu nedir? İftarlık Gazoz oyuncu kadrosunda kimler var?
İftarlık Gazoz filmi 2 Nisan Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacak.
İftarlık Gazoz filmi, Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde çekimleri gerçekleştirildi. Yönetmen Yüksel Aksu, çocukluğunun geçtiği Ege yöresinin 1970'li yıllarını anlatıyor. Plaj sahneleri için de caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı mesken olarak seçildi.
70'li yılların başında güzel bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem, 5. sınıfa giden zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Ailesinden zar zor izin alan Adem, gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayı da yaklaşmaktadır.
Ramazan ayının ilk günleridir. Adem, camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Fakat küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez, o da ailesinden gizli bir şekilde oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.
Cem Yılmaz - Cibar Kemal
Berat Efe Parlar - Adem
Okan Avcı - Yörük Osman
Yılmaz Bayraktar - Hasan
Greta Fusco - Berna
Ümmü Putgül - Gülizar
Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni