İftarlık Gazoz, yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği, başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı 2015 yılı yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir. İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz konusu nedir? İftarlık Gazoz oyuncu kadrosunda kimler var?

İFTARLIK GAZOZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İftarlık Gazoz filmi 2 Nisan Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacak.

İFTARLIK GAZOZ NEREDE ÇEKİLDİ?

İftarlık Gazoz filmi, Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde çekimleri gerçekleştirildi. Yönetmen Yüksel Aksu, çocukluğunun geçtiği Ege yöresinin 1970'li yıllarını anlatıyor. Plaj sahneleri için de caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı mesken olarak seçildi.

İFTARLIK GAZOZ KONUSU NE?

70'li yılların başında güzel bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem, 5. sınıfa giden zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Ailesinden zar zor izin alan Adem, gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayı da yaklaşmaktadır.

Ramazan ayının ilk günleridir. Adem, camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Fakat küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez, o da ailesinden gizli bir şekilde oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

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