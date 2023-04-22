İftarlık Gazoz, Başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı 2015 yılı yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken İftarlık Gazoz filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, İftarlık Gazoz filminin konusu ne? İftarlık Gazoz oyuncu kadrosu! İftarlık Gazoz oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

İFTARLIK GAZOZ KONUSU NE?

70'li yılların başında güzel bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem, 5. sınıfa giden zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Ailesinden zar zor izin alan Adem, gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayı da yaklaşmaktadır.

Ramazan ayının ilk günleridir. Adem, camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Fakat küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez, o da ailesinden gizli bir şekilde oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

İFTARLIK GAZOZ OYUNCU KADROSU!

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni