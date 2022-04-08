İftarda tatlı, sahurda ekmek niyetine tüketilen tahinli ekmek Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

KONYA Konya'da Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pide, vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Konya'da Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki hareketlilik artarken, sadece Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pideler ise, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Gece saatlerinde hazırlanan hamurlar, pide ustalarının ellerde ince bir şekilde açılan ve hamura uygulanan karışım ile belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Ardından da pişmesi için taş fırına sürülüyor.

43 yıl önce okuldan sonra babasının yanına giderek fırıncılığı öğrenen 55 yaşındaki Mustafa Abacı, tahinli pidenin tokluk hissi ve susatmayan bir yapıya sahip olduğunu anlattı. Pide ustası Abacı, "Hamurun hazırlanması dört aşamadan; önce tuz, un, maya buğday unundan hazırlık aşaması başlar. Hamuru yoğururuz, yoğurduktan sonra beze yapar, beze de 20, 25 dakika dinlenir. Dinlendikten sonra yapım aşamasında önce yufka gibi açarız. Yufka gibi açıldıktan sonra en az 250 ila 300 gram bir su bardağı tahin veya yağ veya kaymakla karışık onu yufka gibi açarız. Yufka gibi açtıktan sonra tekrar toplarız ve ovarız. Tel kadayıf haline gelinceye kadar bu aşamadan sonra ise tavalarımıza çiziyoruz. Tavaya da koyduktan sonra 20 ila 25 dakikada dinlenme aşaması var. Dinlendikten sonra tekrar tavada basıyoruz. Bastıktan sonra tekrar üstünü tahinle yağlıyoruz. Sonra en az 80 gram tahinle 25 dakika dinlenmeye tekrar bırakıyoruz. Fırınımızı hazırlama aşaması var ama özellikle meşe odunuyla fırının tabanını iyi alması ve alevsiz düşmesi için. 5 dakika dinlendikten sonra fırın en az 8 ila 9 dakikada pişer çünkü tabanla alevsiz olduğu için" dedi.

"Susam karbonhidrat olduğu için tok tutuyor"

Yıllardır pide ve ekmek üzerine mesleğini severek yapan Mustafa Abacı, "Meşhur Kadınhanı tahinli pidesi 1960'lı yıllarda eski Mehmet ustamızdan duyduğumuz bunun hem şerbetlisi, hem tatlısı olarak bilinir. İftarda şerbetli tatlı olarak yine sahurda da normal ekmek gibi, hoşafla veya tatlı ile de tüketilebilir. Bunun özelliği susam karbonhidrat olduğu için tok tutuyor. Bu yıl bizim ürettiğimiz çeşitleri ise cevizli, cevizli kaymaklı ve atom" şeklinde konuştu.

"Konyalı olup da il dışında olan vatandaşlarımız ise kargo ile sipariş veriyor"

Tahinli pideyi farklı illere gönderdiklerini anlatan Abacı, "Fiyatlar ise büyük boyu 45, orta boyu 35, küçüğü de 20 liraya satıyoruz. Cevizli ve kaymaklı. Tahinli pideyi Konyalı olup da il dışında olan vatandaşlarımız ise kargo ile sipariş veriyor. Bugün mesela İstanbul'a bir kargo yolladık. Sabah Mersin'e bir kargo yolladık. Öğlen sonunda Niğde'ye yollayacağız Allah izin verirse. Tahinli pide alan müşterilerimiz baktığında zaten pidenin yüzünden belli olur. Eline aldığın tel kadayıf gibi dağılır. Tel kadayıf gibi dağılmıyorsa bu gerçek tahinli pide değildir" diye konuştu.