İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler

SİVAS - Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi iftar için öğrenci evlerine davet eden gençler, eve gelen vekiline yemek pişirttiler.

Sivas'ta üç genç sosyal medya üzerinden Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi öğrenci evlerine iftara davet etti. Öğrencileri kırmayan Ekici, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile birlikte Fatih Mahallesinde ikamet eden Alpaslan, Muhammet ve İbrahim isimli üniversite öğrencilerinin evinde misafir oldu. Öğrenci evine eli boş gitmeyen Ekici öğrencilere sıcak Sivas etli pidesi ikram etse de mutfağa girip birde melemen pişirdi. Ekici öğrencilerin talebi üzerine melemeni soğansız hazırladı. Ekici ve Aksu öğrencilerle sohbet edip fikir ve taleplerini dilediler. Öğrenciler kendilerini kırmayarak evlerinde misafir olan Ekici'ye teşekkür etti. Ekici'de öğrencileri TBMM'ne davet etti.