İftar yemek önerileri: En kolay iftar menüsü! Ramazanda yapılacak pratik yemekler!

Ramazanın başlamasıyla beraber iftarda yapılacak yemek tarifleri araştırılıyor. En kolay iftar menüleri merak konusu oldu. Peki, İftarda yapılacak kolay yemekler neler? İftarda ne yenir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında iftarda yapılacak menüler araştırılmakta. İftar için en kolay ve lezzetli yemek tarifleri merak konusu oldu. İşte, Ramazan ayında yapılacak birbirinden leziz yemekler...

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

İFTAR MENÜ ÖNERİLERİ!

Ezogelin Çorbası

Sultan Kebabı

Zeytinyağlı ekşili kapuska

Mevsim salata

Kuru meyveli kek