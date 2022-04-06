İftar Sözleri ve Mesajları 2022: En güze, anlamlı, dini, dualı, ayetli iftar mesajları! Ramazan Ayı'na özel İftar ve Sahur sözleri ve mesajları!
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Ramazan Ayı'mız mübarek olsun. Ramazan ayına özel iftar ve sahur mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel iftar sözleri, en anlamlı iftar mesajları, dini sahur sözleri, dini sahur mesajları, 2022 iftar sözleri, 2022 iftar mesajları nelerdir araştırıyor. Sizler için birbirinden güzel iftar sözleri, iftar mesajlarını derledik. Yazımızdan en güzel iftar sözlerine, iftar mesajlarına ulaşabilirsiniz...
İftar mesajları, resimli, kısa ve uzun iftar sözleri araştırılıyor. İftar Sözleri ve Mesajları 2022: En güze, anlamlı, dini, dualı, ayetli iftar mesajları! Ramazan Ayı'na özel İftar ve Sahur sözleri ve mesajları! En anlamlı dini iftar sözleri nelerdir? İftar mesajları nedir?
- Hayat bir kelebeğin ömrü gibidir, bu kısa zamanda amelini güçlendirmek ve manevi huzuru yakalamak kadar güzel bir duygu yoktur hayatta, nice ramazanlarda huzur dolu iftarlar dilerim.
- İftar zamanı içtiğimiz su gibi aziz olmak dileğiyle, hayırlı iftarlar.
- Ramazanın nuru sofranıza yansısın tuttuğunuz oruçlar kabul olsun hayırlı iftarlar.
- En bereketli ve güzel iftar anı sizinle olsun hayırlı ve güzel iftarlar.
- İftar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun Yüce Yaradan'dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar.
- Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle. Hayırlı ramazanlar.
- Mübarek ramazan ayında tüm Müslüman aleminin iftar sofralarında hem bereketin hem de huzurun eksik olmamasını, yüce Rabbimden diler, afiyet dolu iftar sofraları yaşamanızı ve yaşatmanızı dilerim.
- Küslerin barışmasına vesile olan Ramazan ayının, fazla kilolarla da barışmaya vesile olması dileğiyle.
- İftar davetlerinin Facebook oyun davetleri kadar çoğalacağı bir Ramazan ayı olsun!
- Arkadaşıma iftara davet etti gidebilir miyim diye annemden izin istedim, git ama akşam ezanından önce gelmiş ol dedi…
- Bayram ile gelen ümitli ruh hali ne güzel… Sivrisineklerin de oruç tutması için bilimsel gelişmeler olması için ümitliyim ve dua ediyorum.
- 11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin hayırlı iftarlar.
- Susuz toprağın, dikensiz gülün, kanatsız kuşun olmayacağı gibidir ramazan! Bütün güzellikler bu mübarek ayda sizinler olsun, hayırlı iftarlar.
- Tuttuğumuz orucun, ettiğimiz duanın, kıldığımız namazın kabul olması ve daim olması dileğiyle. Hayırlı iftarlar.
- Bu gününde her günün gibi huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle, hayırlı ramazanlar.
- Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için insanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Hayırlı iftarlar dilerim…
- Ramazan ayının ilk iftarı ile gönlünüze huzur dolsun, sofranız bereketliolsun. Ramazan ayınız ve İftarınız hayırlı olsun.
- Güzel ayın güzel insanları sofralarınızdan bereket kalplerinizden iman ışığı asla eksilmesin iftarınızı Allah kabul etsin.
- 11 Ayın Sultanı Evinize Huzur Sofranıza Bereket Kalbinize iman versin Hayırlı iftarlar.
- Güzel Ayın Güzel insanları Sofralarınızdan bereket Kalplerinizden iman ışığı asla eksilmesin iftarınızı ALLAH kabul etsin.
- İftar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce yaradan'dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar.
- Cenabı-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan ramazan ayınız mübarek olsun hayırlı iftarlar.
- İftar saatini beklerken edilen duaların ezan okunurken açılan orucun sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce - Yaradan'dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar…
- Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda iftar bereketi eksik olmasın iyi iftarlar diliyorum.
- Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı iftarlar diliyorum sofranıza hayırlı iftarlar…
- Kalplerimiz bir oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı iftarlar.
- Yağmur taneleri kadar bereketli, zemzem suyu kadar tatlı iftarlar diliyorum sofranıza, hayırlı iftarlar.
- Orucun mübarek gücü ruhumuzu temizlesin bu ramazan ayında bütün şeytanlar bizden uzak olsun sevdiklerimizle nice mutlu ramazanlara, hayırlı iftarlar.
- Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda iftar bereketi eksik olmasın iyi iftarlar diliyorum.
- Tuttuğunuz Oruç Kıldığınız Namaz iftar Sofranıza Bereketi Getirsin Hayırlı iftarlar oLsun.
- Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.
- Oruçla iman dolan bedenlerimizin sahurla güçlenmesini dilerim hayırlı sahurlar.
- Bugünlerin değeri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı sahurlar.
- Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.
- Bütün güzel tatlar sofranızda birleşsin hayırlı sahurlar diliyorum.
- Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı sahurlar.
- Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi yaradana açıp dua ediyorsak, ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere, hayırlı sahurlar.
- Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu sahurlar dilerim.
- Ramazan'ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.
- Bugün de şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun, hayırlı sahurlar.
- Bir'e beş versin yüce yaradan bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, hayırlı sahurlar.
- Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı sahurlar.
- Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum sofranıza hayırlı sahurlar…
- Güneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman, yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların, hayırlı sahurlar.
- Ramazan'ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.
- Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.
- Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı sahurlar…
- Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022