İftar mesajları, resimli, kısa ve uzun iftar sözleri araştırılıyor. İftar Sözleri ve Mesajları 2022: En güze, anlamlı, dini, dualı, ayetli iftar mesajları! Ramazan Ayı'na özel İftar ve Sahur sözleri ve mesajları! En anlamlı dini iftar sözleri nelerdir? İftar mesajları nedir?

İFTAR SÖZLERİ 2022

- Hayat bir kelebeğin ömrü gibidir, bu kısa zamanda amelini güçlendirmek ve manevi huzuru yakalamak kadar güzel bir duygu yoktur hayatta, nice ramazanlarda huzur dolu iftarlar dilerim.

- İftar zamanı içtiğimiz su gibi aziz olmak dileğiyle, hayırlı iftarlar.

- Ramazanın nuru sofranıza yansısın tuttuğunuz oruçlar kabul olsun hayırlı iftarlar.

- En bereketli ve güzel iftar anı sizinle olsun hayırlı ve güzel iftarlar.

- İftar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun Yüce Yaradan'dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar.

- Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle. Hayırlı ramazanlar.

- Mübarek ramazan ayında tüm Müslüman aleminin iftar sofralarında hem bereketin hem de huzurun eksik olmamasını, yüce Rabbimden diler, afiyet dolu iftar sofraları yaşamanızı ve yaşatmanızı dilerim.

- Küslerin barışmasına vesile olan Ramazan ayının, fazla kilolarla da barışmaya vesile olması dileğiyle.

- İftar davetlerinin Facebook oyun davetleri kadar çoğalacağı bir Ramazan ayı olsun!

- Arkadaşıma iftara davet etti gidebilir miyim diye annemden izin istedim, git ama akşam ezanından önce gelmiş ol dedi…

- Bayram ile gelen ümitli ruh hali ne güzel… Sivrisineklerin de oruç tutması için bilimsel gelişmeler olması için ümitliyim ve dua ediyorum.

- 11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin hayırlı iftarlar.

- Susuz toprağın, dikensiz gülün, kanatsız kuşun olmayacağı gibidir ramazan! Bütün güzellikler bu mübarek ayda sizinler olsun, hayırlı iftarlar.

- Tuttuğumuz orucun, ettiğimiz duanın, kıldığımız namazın kabul olması ve daim olması dileğiyle. Hayırlı iftarlar.

- Bu gününde her günün gibi huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle, hayırlı ramazanlar.

İFTAR MESAJLARI

- Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için insanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Hayırlı iftarlar dilerim…

- Ramazan ayının ilk iftarı ile gönlünüze huzur dolsun, sofranız bereketliolsun. Ramazan ayınız ve İftarınız hayırlı olsun.

- Güzel ayın güzel insanları sofralarınızdan bereket kalplerinizden iman ışığı asla eksilmesin iftarınızı Allah kabul etsin.

- 11 Ayın Sultanı Evinize Huzur Sofranıza Bereket Kalbinize iman versin Hayırlı iftarlar.

- Güzel Ayın Güzel insanları Sofralarınızdan bereket Kalplerinizden iman ışığı asla eksilmesin iftarınızı ALLAH kabul etsin.

- İftar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce yaradan'dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar.

- Cenabı-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan ramazan ayınız mübarek olsun hayırlı iftarlar.

- İftar saatini beklerken edilen duaların ezan okunurken açılan orucun sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce - Yaradan'dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar…

- Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda iftar bereketi eksik olmasın iyi iftarlar diliyorum.

- Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı iftarlar diliyorum sofranıza hayırlı iftarlar…

- Kalplerimiz bir oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı iftarlar.

- Yağmur taneleri kadar bereketli, zemzem suyu kadar tatlı iftarlar diliyorum sofranıza, hayırlı iftarlar.

- Orucun mübarek gücü ruhumuzu temizlesin bu ramazan ayında bütün şeytanlar bizden uzak olsun sevdiklerimizle nice mutlu ramazanlara, hayırlı iftarlar.

- Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda iftar bereketi eksik olmasın iyi iftarlar diliyorum.

- Tuttuğunuz Oruç Kıldığınız Namaz iftar Sofranıza Bereketi Getirsin Hayırlı iftarlar oLsun.

SAHUR SÖZLERİ

- Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.

- Oruçla iman dolan bedenlerimizin sahurla güçlenmesini dilerim hayırlı sahurlar.

- Bugünlerin değeri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı sahurlar.

- Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.

- Bütün güzel tatlar sofranızda birleşsin hayırlı sahurlar diliyorum.

- Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı sahurlar.

- Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi yaradana açıp dua ediyorsak, ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere, hayırlı sahurlar.

- Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu sahurlar dilerim.

- Ramazan'ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.

- Bugün de şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun, hayırlı sahurlar.

- Bir'e beş versin yüce yaradan bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, hayırlı sahurlar.

- Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı sahurlar.

SAHUR MESAJLARI

- Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum sofranıza hayırlı sahurlar…

- Güneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman, yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların, hayırlı sahurlar.

- Ramazan'ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.

- Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.

- Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı sahurlar…

- Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.

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