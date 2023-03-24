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İftar sonrası baş ağrısı neden olur?

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İftar sonrası baş ağrısı neden olur?

İftar sonrası baş ağrısı neden olur sorusu Ramazan başlamasıyla merak edildi. Peki, İftar sonrası baş ağrısı neden olur? İşte detaylar…

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Ramazan'da oruç tutanların pek çoğu baş ağrısı şikayeti yaşıyor. Bu durumun sebebini merak edenler ise İftar sonrası baş ağrısı neden olur, sorusunun yanıtını merak etti. Peki, İftar sonrası baş ağrısı neden olur?

İFTARDAN SONRA BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

1- Kan Şekerinin Düşmesi

2- Açlığa Bağlı Nedenler

3- Tansiyon

4- Nikotin ve Kafein Yoksunluğu

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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