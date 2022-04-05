İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor

KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.

Batı Şeria'nın El Halil şehrinde Filistinli bir aşçı Ramazan ayında sahurdan önce, iftarda dağıtılacak yardım yemeğini hazırlıyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kuveyt'in Ahmedi vilayetinde halk, Ramazan'da dağıtılan yiyecekleri almak için kuyruğa giriyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'da gönüllüler, Ramazan'ın ilk gününde bir hayır kurumunda ücretsiz yemek hazırlıyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinde Filistinli gönüllüler, İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan boyunca hayır için ihtiyacı olanlara dağıtılacak yemekleri hazırlıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

3 Nisan 2022'de çekilen fotoğraf, Kuveyt'teki Hawalli vilayetinden Ay'ı gösteriyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

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