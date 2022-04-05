İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor
Xinhua - Genel
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KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.
KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.
Xinhua / Genel