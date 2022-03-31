İftar duası 2022: Ramazan ayında okunacak İftar duaları nelerdir? Türkçe iftar duası, Arapça iftar duası ve meali nedir? İftar duası hadisleri!

Ramazan Ayı'na özel iftar duaları sizlerle... Hadisi şeriflerde geçen birbirinden güzel iftar dualarını sizler için derledik. Peki, İftar duası 2022 nedir? Ramazan ayında okunacak İftar duaları nelerdir? Türkçe iftar duası, Arapça iftar duası ve meali nedir? İftar duası hadisleri!

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 2 Nisan Cumartesi 2022

2 Nisan Cumartesi 2022 Ramazan'ın 1. gecesi = 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

İLK İFTAR NE ZAMAN?

İlk iftar 2 Nisan Cumartesi günü akşam namazı ile birlikte yapılacak. İlk sahura ise 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacaktır.

İFTAR DUALARI 2022 | HADİS-İ ŞERİFLERDE GEÇEN İFTAR DUALARI NELERDİR?

--- Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir. Nitekim İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edildiğine göre: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iftar ederken:

[Zehebezzameü vebtelletilurûgu vesebetelecru inşêallâh]

'Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâallâh ecir sabit olur.' derdi."

(Kaynak : Ebu Davud, es-Sünen, es-Sıyam)

--- Mu'âz ibni Zühre (Radıyallahu Anhüma) 'dan rivayete göre: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iftar ettiğinde:

[Allahümme leke sümtü vealê rızgıke eftartü]

'Ey Allah! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim.' derdi"

(Kaynak : Ebu Davud, es-Sünen, es-Sıyam)

--- İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan gelen rivayette ise Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iftar vakti şöyle dua ederdi:

[Allahümme leke sümnê vealê rızgike eftarnê fetegabbel minnâ inneke entessemiulalim]

'Ey Allah! Senin için oruç tuttuk. Rızkınla iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü ziyade işiten ve hakkıyla bilen Sensin, ancak Sen.'

(Kaynak: İbnü's-Sünni, Amelül-yevmi vel-leyle - en-Nevevi, el-Ezkar)

--- Enes (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhanbi bir Müslüman oruç tutar da, iftar anında:

[Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm]

'Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sensin. Senden başka hiçbirilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak bi büyük günahı Büyükten başkası mağfiret edemez.' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.

Bunu çocuklarnıza öğretin, zira muhakkak bu Allah-u Te'ala'nın ve Rasulü'nün sevdiği bir kelimedir. Allah-u Te'ala bununla (dua edenin) dünya ve ahiret işlerini yoluna koay."

(Kaynak : İbnü Asakir, Tarihi Medineti Dimeşk - Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummal - Ali el-Üchûri, Fezailü şehri Ramazan)

İFTAR DUASI NEDİR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

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