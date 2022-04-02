İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede, hangi ilçelerde iftar çadırı kuruldu?

İftar çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan ayına girilmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar iftar vakitleri yaklaştıkça iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul'da iftar çadırı nerede var? Hangi ilçelerde iftar çadırları kuruldu? merak ediyor. Peki, İftar çadırı kurulacak mı? İşte detaylar...

İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla şehrin en yoğun insan trafiğinin gözlendiği 6 meydanda kurduğu çadırlarda, vatandaşlara sıcak iftar yemeği ikram ediyor. Geçtiğimiz senelerde Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kurulan çadırlarda Ramazan ayı boyunca her akşam toplam 13 bin 500 kişiye yemek servis edilmişti.

Ramazan ayı boyunca devam etmesi planlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi mutfaklarında hazırlanan Ramazan çadırları iftar menüsü; iftariyelik, çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlıdan oluşuyor. Özellikle iftar için evlerine ulaşamayan vatandaşlarca yoğun ilgi gören iftar çadırları sayesinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bu mübarek ayda, İstanbul halkı aynı sofrayı paylaşmanın ve Ramazan'ın manevi iklimini birlikte solumanın huzurunu yaşıyor.

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