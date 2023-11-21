IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Kapılarını Açtı

Avrupa'nın alanında en büyük moda fuarlarından biri olan IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 17'nci kez düzenlendi. Fuarda, 7 ülke ve 11 ilden 228 firma son koleksiyonlarını sergiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe öncü konuma geldiğini belirtti.

Avrupa'nın alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 17'nci kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle Fuar İzmir'de organize edilen fuarda, 7 ülke ve 11 ilden gelinlik, abiye giyim, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarındaki 228 firma son koleksiyonlarını sergiliyor.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe öncü konuma geldiğini, ihracatta da önemli başarılar yakalandığını dile getirdi.

Fason üretim hacmiyle sektörde başı çeken Çin'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Soyer, "Türkiye'de gelinlik üretiminin yüzde 70'i de şehrimizde gerçekleşiyor. Her geçen yıl üstüne koyarak büyüyen bu başarılı tabloya fuarla bir tuğla da biz koymaya gayret ediyoruz." dedi.

Gelinlik Tasarım Yarışması final defilesi

Fuarın ilk gününde bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi de gerçekleştirildi.

Son 15'e kalan genç tasarımcıların eserlerinin sergilendiği defilede Sercan İzci birinciliği elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Soyer ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul verdi.

Profesyonel ziyaretçilere açık olan fuar, 24 Kasım'da sona erecek.